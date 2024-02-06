В Монголии построят сахарный завод

CentralAsia (MNG) - В ходе рабочего визита в Китай руководство монгольского государственного акционерного общества с ограниченной ответственностью «Хөдөө аж ахуйн корпораци» «Сельскохозяйственная корпорация» подписало меморандум о сотрудничестве с государственным акционерным обществом страны «China CAMC Engineering» по созданию сахарного завода в Монголии.

В рамках меморандума обе стороны начали работу по созданию совместной технико-экономической основы/ТЭО/.

Монголия удовлетворяет свои внутренние потребности, импортируя 70 тысяч тонн сахара на сумму 145 миллиардов тугриков в год. Поэтому наша страна намерена разработать ТЭО перерабатывающего завода, способного производить 50 процентов внутреннего потребления сахара.

Завершение строительства сахарного завода позволит создать отечественное производство, замещающее импорт основных продуктов питания, а также развивать заказное выращивание сахарной свеклы, увеличить разнообразие севооборотов, улучшить ассортимент и обеспеченность сырьем для производства кормов для животных.

источник: middleasiannews.com

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