В Монголии заявили, что западная часть страны имеет преимущество от транзита из РФ в КНР

Болормаа Энхбат

CentralAsia (MNG) - Западная часть Монголии имеет преимущество как ворота для транзитных перевозок между Россией и Китаем. Об этом сообщила губернатор западного монгольского аймака (региона) Ховд Болормаа Энхбат в интервью порталу zindaa.mn.

«Наш аймак Ховд является опорным пунктом развития западных регионов, которые имеют преимущество от прохождения по ним транспортного коридора для транзитных перевозок между Россией и Китаем», — приводит мнение губернатора портал.

Общая протяженность этого транспортного коридора составляет более 4,5 тыс. км от Новосибирска до Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая. Строительство монгольского участка этого коридора завершилось осенью 2022 года, когда в западных аймаках Ховд и Баян-Өлгий, граничащих с РФ и КНР, ввели в эксплуатацию 745-километровую часть автомобильной дороги АН-4.

Новый маршрут сократил на 200 км расстояние доставки грузов между Россией и Китаем. Чтобы обеспечить работу транспортного коридора, на постоянный режим перевели свободную экономическую зону «Цагаан-Нуур» в районе одноименного КПП на границе Монголии с Республикой Алтай.

источник: ТАСС

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