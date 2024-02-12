Неандертальцы и люди жили бок о бок в Северной Европе 45 тыс. лет назад

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CentralAsia (CA) - Загадочный технокомплекс, приписываемый Homo sapiens, представляет собой самое северное поселение того времени

Генетический анализ фрагментов костей, найденных на археологическом памятнике в центральной Германии, убедительно показывает, что современные люди — Homo sapiens — уже достигли Северной Европы 45 тыс. лет назад, пересекаясь с неандертальцами в течение нескольких тысяч лет, прежде чем последние вымерли.

Полученные данные свидетельствуют о том, что стоянка близ Раниса (Германия), известная своими мелкочешуйчатыми листовидными каменными орудиями, является одной из древнейших подтвержденных стоянок культуры современного человека каменного века на севере центральной и северо-западной Европы.

Фрагмент человеческой кости из новых раскопок в Ранисе. Постдоктор Калифорнийского университета в Беркли Елена Завала проанализировала ДНК многочисленных фрагментов костей, найденных в Ранисе, и обнаружила, что многие из них принадлежат современным людям, Homo sapiens.

Доказательства того, что Homo sapiens и Homo neanderthalensis жили бок о бок, согласуются с геномными данными о том, что эти два вида иногда скрещивались между собой. Это также подкрепляет подозрения в том, что вторжение современных людей в Европу и Азию около 50 000 лет назад способствовало вымиранию неандертальцев, которые обитали на этой территории более 500 000 лет.

Генетический анализ, а также археологический и изотопный анализ и радиоуглеродное датирование участка Раниса подробно описаны в трио статей, опубликованных в журналах Nature и Nature Ecology and Evolution.

Каменные лезвия из Раниса, называемые листовидными остриями, похожи на каменные орудия, найденные в нескольких местах в Моравии, Польше, Германии и Великобритании. Считается, что эти орудия были изготовлены одной и той же культурой, называемой Линкомбийско-Ранисийско-Ерзмановской (LRJ) культурой или технокомплексом. Благодаря предыдущим датировкам было известно, что возраст стоянки Ранис составляет 40 000 лет и более, но без узнаваемых костей, указывающих на то, кто изготовил орудия, было неясно, являются ли они продуктом неандертальцев или Homo sapiens.

Новые результаты показывают, что «Homo sapiens сделали эту технологию, и что Homo sapiens были так далеко на севере в этот период времени, то есть 45 000 лет назад», - сказала одна из четырех авторов статьи в Nature и научный сотрудник в Калифорнийском университете в Беркли Елена Завала. «Таким образом, это одни из самых ранних Homo sapiens в Европе».

Пещера Ранис — это свидетельство первого распространения Homo sapiens в высоких широтах Европы. Оказывается, каменные артефакты, которые, как считалось, изготавливали неандертальцы, на самом деле были частью инструментария ранних Homo sapiens. Это в корне меняет прежние знания об этом периоде: Homo sapiens достигли северо-западной Европы задолго до исчезновения неандертальцев в юго-западной Европе.