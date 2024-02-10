Астрономы открыли ранее неизвестную галактику

Ученые на снимках телескопа Уэбба случайно обнаружили новую карликовую галактику

CentralAsia (CA) - Команда астрономов открыла новую карликовую галактику. Они увидели ее на снимках космического телескопа Джеймса Уэбба. Как сообщает Phys.org, это открытие не являлось главной целью их наблюдений.

Научный сотрудник Университета штата Аризона Тим Карлтон опубликовал в научном журнале Astrophysical Journal Letters исследование, в ходе которого команда ученых рассматривала скопления галактик в рамках проекта JWST Prime Extragalactic Areas for Reionization and Lensing Science (PEARLS).

Обнаруженную карликовую галактику, которую назвали PEARLSDG, случайно заметили на некоторых снимках телескопа. Ее увидели в той космической зоне, где ученые не ожидали что-либо обнаружить.

А все потому, что PEARLSDG не имеет привычных признаков для карликовых галактик. Она не взаимодействует с соседней галактикой и не образует новых звезд. Исследователи говорят, что это интересный случай находящейся в состоянии покоя изолированной галактики.

«Такие типы изолированных карликовых галактик мы раньше не встречали, за исключением немногих случаев. Тот факт, что мы видим этот объект, помогает нам усовершенствовать наши теории о том, как они формируются», – сказал Карлтон.

Исследователь говорит, что «существующие сами по себе карликовые галактики образуют новые звезды». Однако это не о PEARLSDG: она не образует их и не взаимодействует с другими галактиками.

Недавние наблюдения за карликовыми галактиками обнаружили большое количество «ультрадифузных галактик» (тип галактик, обладающих слабой поверхностной яркостью и размытыми краями), недостижимых для предыдущих крупных спектроскопических исследований. Эта находка свидетельствует о том, что понимание количества карликовых галактик может быть неполным.

Еще одной неожиданностью стало то, что некоторые звезды галактики можно было увидеть на снимках. Степень их яркости позволила астрономам измерить расстояние до нее – 98 миллионов световых лет.

Карликовые галактики – самые распространенные во Вселенной. Характеризуются низкой яркостью и обладают менее 100 миллионами звезд, тогда как Млечный Путь, например, насчитывает их почти 200 миллиардов. Они формируются благодаря взаимодействию темной материи и газов, содержащих тяжелые элементы («металлы» по астрономической терминологии).

Это открытие изменяет представление астрономов о том, как формируются и эволюционируют галактики. Оно указывает на возможность того, что многие из них находятся в состоянии покоя и ждут своего открытия. А у JWST есть инструменты, чтобы это сделать.