Монгол Шуудан выпустил марки в честь наступающего монгольского Нового года — Цагаан сар
CentralAsia (MNG) - Монгол Шуудан (Почта Монголии) выпустил две марки по случаю наступающего монгольского Нового года — Цагаан сар. Об этом в четверг сообщили местные СМИ.
В этом году монгольский национальный праздник Цагаан Сар (Белый месяц) будет отмечаться 10 февраля.
На марках изображена пара драконов, которых можно увидеть на древних серебряных артефактах, найденных в сомоне Өндөр-Улаан монгольского аймака Архангай.
Согласно восточному календарю, 2024 год пройдет под покровительством зеленого деревянного дракона.
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