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Выборы президента Венгрии пройдут в марте
Предыстория: Президент Венгрии уходит в отставку на фоне возмущения по поводу помилования человека, осужденного по делу о сексуальном насилии над детьми

CentralAsia (KZ) -  Новый президент Венгрии будет избран в марте. Об этом сообщил лидер парламентской фракции правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш.

По словам политика, если 11 февраля экс-глава государства направит в парламент официальное заявление о сложении своих полномочий, то депутаты должны будут рассмотреть его в течение двух недель.

«Парламентарии смогут принять решение в первый день весенней сессии, которая начнется 26 февраля», – заявил Кочиш.

10 февраля президент Венгрии Каталин Новак заявила, что подает в отставку после скандала с помилованием человека, осужденного по делу о сексуальном насилии над детьми.

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