Выборы президента Венгрии пройдут в марте
|Предыстория: Президент Венгрии уходит в отставку на фоне возмущения по поводу помилования человека, осужденного по делу о сексуальном насилии над детьми
CentralAsia (KZ) - Новый президент Венгрии будет избран в марте. Об этом сообщил лидер парламентской фракции правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш.
По словам политика, если 11 февраля экс-глава государства направит в парламент официальное заявление о сложении своих полномочий, то депутаты должны будут рассмотреть его в течение двух недель.
«Парламентарии смогут принять решение в первый день весенней сессии, которая начнется 26 февраля», – заявил Кочиш.
10 февраля президент Венгрии Каталин Новак заявила, что подает в отставку после скандала с помилованием человека, осужденного по делу о сексуальном насилии над детьми.
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