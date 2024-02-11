Карл III впервые сделал первое заявление после объявления его болезни

CentralAsia (KZ) - Король Великобритании Карл III сделал первое заявление, после диагностирования у него рака. В заявлении, опубликованном на сайте Букингемского дворца, Карл III поблагодарил за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания.

«Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания, которые я получил в последние дни. Все, кто страдает от рака, знают, что такие добрые мысли - самое большое утешение и ободрение», - говорится в заявлении.

Монарх отметил, что ему не менее отрадно слышать, что сообщение о его диагнозе улучшило общественное понимание и пролило свет на работу тех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи.

«Мое восхищение их неустанной заботой и самоотверженностью, которое я испытываю всю жизнь, стало еще сильнее благодаря моему личному опыту», - добавил Карл III.

Ранее, 5 февраля, Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак.

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