Новым президентом Финляндии избран Александр Стубб

CentralAsia (KZ) - Новым президентом Финляндии избран бывший премьер-министр, кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии, консерватор Александр Стубб, сообщает ВВС.

Стубб одержал победу на втором туре президентских выборов, которые прошли в Финляндии 11 февраля. Он набрал 51,6% голосов, его соперник, экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто — 48,4%.

Хаависто поздравил Стубба как 13-го президента Финляндии: «Я считаю, что Финляндия получила хорошего президента для республики. Александр Стубб — опытный, компетентный человек для этой работы».

Первый тур президентских выборов в Финляндии прошли 28 января, тогда экс-премьер министр страны получил 27,2% голосов, экс-министр иностранных дел Хаависто — 25,8%.

Новый президент Финляндии Александ Стубб официально вступит в должность 1 марта, заменив нынешнего президента Саули Ниинисто.

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