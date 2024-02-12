Мощная магнитная буря ожидается 12 февраля

CentralAsia (KZ) - Мощная магнитная буря надвигается на Землю, ее пик придется на 12 февраля, сообщают СМИ со ссылкой на гелиогеофизическую службу Института прикладной геофизики.

Причиной магнитной бури является вспышка класса Х на Солнце, самой мощной из классов солнечных вспышек. В результате магнитной бури по всей планете может наблюдаться нарушение коротких вол радиосвязи. Кроме того, в приполярных широтах могут быть помехи в работе навигации.

Специалисты также предупреждают, что явление может сказаться на здоровье метеозависимых людей: они могут почувствовать недомогание, в том числе головокружения, боль в суставах и скачки давления. Также могут быть перепады настроения, приступы тревожности, возбуждение или наоборот, апатия.

Ученые отмечают, что в текущем году магнитных бурь станет больше – по 2-3 каждый месяц.

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