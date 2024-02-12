Хурэлсух поздравил соотечественников с праздником Цагаан Сар

Хурэлсух Ухнаа

CentralAsia (MNG) - Хурэлсух Ухнаа поздравил всех соотечественников с национальным«Белый месяц».).

В своем поздравлении Хурэлсух Ухнаа отметил, что Цагаан Сар -- это символ истории и культуры Монголии, единства ее народа, одно из самых ценных наследий страны. По его словам, Монголия подошла к празднику с такими достижениями, как рост численности населения до 3,5 млн человек, увеличение поголовья скота, реальный рост экономики на уровне 7 проц., восстановление производства и увеличение валютных резервов. Президент пожелал счастья, здоровья и удачи монгольскому народу и процветания стране.

Цагаан Сар — это Новый год по монгольскому лунному календарю, который отмечается как первый день весны. В зависимости от расположения Луны в том или ином знаке зодиака астрологи рассчитывают первый весенний день, или день Белого месяца. Название "Белый месяц" связано с монгольской символикой белого цвета как символа счастья, чистоты души и помыслов.

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