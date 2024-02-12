Более 100 жителей убиты в результате бомбардировок Рафаха израильской армией

CentralAsia (CA) - Более 100 человек погибли и более 230 получили ранения в результате бомбардировок города Рафах, расположенного в секторе Газа, сообщает издание Al Mayadeen в своем аккаунте в соцсети Twitter (X).

По его данным, самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли более 50 ударов по городу за последние несколько часов. Представители Красного Полумесяца утверждают, что под удар попадают жилые дома, расположенные рядом со штаб-квартирой организации.

В конце этой недели израильский премьер Беньямин Нетаньяху приказал военным готовиться к эвакуации гражданского населения Рафаха в преддверии новой операции против ХАМАС.

До этого администрация США уже предупредила Израиль, что вторжение в Рафах в рамках наступления в секторе Газа станет «катастрофой», а ЕС и ООН выразили свою обеспокоенность.

Израиль отверг последние предложенные ХАМАС условия прекращения огня.

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