экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Арктический антициклон в Казахстане принесет морозы до -32 градусов

CentralAsia (KZ) -  С прохождением фронтальных разделов 13-14 февраля на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных регионах прогнозируется сильный снег, ожидаются метели, гололедные явления. Об этом сообщает «Казгидромет».

Также прогнозируется повышение температуры на западе Казахстана до -5…+5, в северных, центральных восточных регионах до -5…+2.

К середине месяца циклон покинет территорию Казахстана, его место займет бесснежный арктический антициклон, который вернет морозы в северную половину республики.

На западе, северо-западе и севере страны к 15 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до -22…-32, днем -15…-27.

На остальной территории страны в температурном фоне резких изменений не ожидается.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com