Арктический антициклон в Казахстане принесет морозы до -32 градусов

CentralAsia (KZ) - С прохождением фронтальных разделов 13-14 февраля на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных регионах прогнозируется сильный снег, ожидаются метели, гололедные явления. Об этом сообщает «Казгидромет».

Также прогнозируется повышение температуры на западе Казахстана до -5…+5, в северных, центральных восточных регионах до -5…+2.

К середине месяца циклон покинет территорию Казахстана, его место займет бесснежный арктический антициклон, который вернет морозы в северную половину республики.

На западе, северо-западе и севере страны к 15 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до -22…-32, днем -15…-27.

На остальной территории страны в температурном фоне резких изменений не ожидается.

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