В Казахстане разработали новый Водный кодекс

CentralAsia (KZ) - Министерство водных ресурсов и ирригации разработало проект нового Водного кодекса Казахстана, который внесен в Мажилис парламента, сообщает Zakon.kz.

Документ содержит ряд масштабных нововведений и позволит актуализировать водное законодательство Казахстана.

В министерстве отметили, что целью нового Кодекса является достижение и поддержание безопасного уровня использования воды, позволяющего обеспечивать устойчивое развитие экономики, улучшать жизненные условия граждан и беречь окружающую среду. В действующем документе вода указана как средство достижения экономической выгоды.

В новом кодексе крайне важную роль играет экономия воды. К примеру, водопользователи обязаны рационально использовать водные ресурсы, принимать меры по внедрению водосберегающих технологий и систем повторного использования воды, а также не допускать использования питьевых подземных вод не по назначению. А организации, не имеющие систем повторного использования воды, обязаны предоставить план перехода к таким системам. Речь идет о сферах сельского хозяйства и промышленности.

Также предусмотрена господдержка в виде субсидий и пониженных тарифов за услуги по подаче воды в зависимости от степени внедрения технологий водосбережения в сельском хозяйстве и промышленности.

Вместе с тем на законодательном уровне ужесточается ответственность за нарушения в водной сфере. Например, бассейновые инспекции министерства, помимо функций государственного контроля, также наделяются надзорными функциями.

Кроме того, в документе появились требования по улучшению качества питьевой воды. Она должна быть безопасной в эпидемиологическом, радиационном и химическом отношениях. Требования к составу воды, виды и сроки проведения анализов определяются в соответствии с законодательством РК в области здравоохранения.

Значительно расширилась глава, посвященная водоснабжению и водоотведению населенных пунктов. Добавлена статья, определяющая порядок технического аудита централизованных систем водоснабжения. Еще один новый пункт описывает правила разработки планов развития систем водоснабжения и водоотведения.

Особое внимание в кодексе уделено использованию водных ресурсов страны без истощения, загрязнения и засорения водных объектов. Например, запрещается проведение операций по недропользованию, кроме разведки или добычи углеводородов в Каспийском море, а также добычи соли и лечебных грязей.

Ужесточены требования к охране водных объектов. Полностью переработаны нормы о допустимых объемах изъятия воды для обеспечения потребностей населения и отраслей экономики. Лимиты будут рассчитываться с учетом речного стока, необходимого для сохранения речной, озерной и морской экосистемы.

Также в раздел об охране водных объектов были включены отдельные положения о защите водно-болотных угодий и ледников.

Проектирование, строительство и размещение на водных объектах или водоохранных зонах новых сооружений, а также реконструкция сооружений, возведенных до отнесения занимаемых ими участков к водоохранным зонам и полосам, будут согласовываться с бассейновыми инспекциями министерства водных ресурсов и ирригации.

Отдельная статья в кодексе посвящена адаптации водной отрасли страны к изменению климата. К предлагаемым мерам относятся: разработка стратегии адаптации, привлечение всех заинтересованных сторон, включая частный сектор и гражданское общество, применение новых технологий, эффективное использование воды в сельском хозяйстве, внедрение экономных методов полива растений и посадка засухоустойчивых культур, создание новой инфраструктуры, ее модернизация и т.д.

Большое внимание также уделено общественному контролю в области охраны и использования водных ресурсов.

Так, в новом Водном кодексе прописаны правила, по которым некоммерческие организации могут получить от министерства аккредитацию на ведение общественного контроля. Нужно лишь подать заявление и приложить к нему копию устава, заявка рассматривается в течение пяти рабочих дней с момента подачи.

Вопросы безопасности гидротехнических сооружений выделены в отдельный раздел. Определена ответственность предприятий по их эксплуатации и проведению многофакторных обследований, на основании которых оформляется декларация безопасности.

Предусмотрена разработка технического регламента безопасности гидротехнических сооружений, где прописаны их виды и особенности конструкции, требования по безопасности, проектированию, строительству, эксплуатации, реконструкции и консервации.

Также указаны задачи Водного совета при Правительстве РК. Например, выработка рекомендаций и предложений по государственной политике в области охраны и использования воды, взаимодействию с соседними странами по совместному использованию трансграничных водных объектов и сооружений, крупным инвестиционным проектам. Министерство учитывает рекомендации Водного совета в своей работе.

Предусматривается, что ежегодно будет публиковаться Национальный информационный отчет, который будет содержать информацию о состоянии, охране и использовании воды в стране за предыдущий календарный год.

Например, данные о водности рек, количестве и состоянии гидротехнических сооружений, реализованных мероприятиях по охране водных ресурсов, сведения о реализации инвестиционных проектов и т.д. 14. Отдельные положения нового Водного кодекса предусматривают стимулирование привлечения инвестиций в водную отрасль страны и государственную поддержку научно-исследовательских и научно-технических работ в области охраны и использования водных ресурсов.

Эти и другие положения должны помочь нашему министерству реализовать стоящие перед ним задачи. Это формирование и развитие общенациональной политики водосбережения, привлечение общественности к решению вопросов охраны и использования водных ресурсов, развитие ирригации и другие важные цели.

Как считают в министерстве, новый Водный кодекс отражает стремление нашей страны к балансу между эффективным использованием воды и ее сохранением для будущих поколений.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили концепцию развития системы управления водными ресурсами на пять лет.

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