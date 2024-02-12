Как минимум 70 чужеродных видов дождевых червей колонизировали Северную Америку и представляют угрозу местным экосистемам, - Стэнфордский университет

Чужеродный для США вид червя, который может высушивать почву, так что она становится негостеприимной для многих местных растений. // Джон У. Рейнольдс

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 70 импортированных видов дождевых червей колонизировали Северную Америку и представляют собой в значительной степени игнорируемую угрозу местным экосистемам, говорится в новом исследовании ученых из Стэнфордского университета, Университета Сорбонны и других учреждений.

В основном невидимые и по большей части недооцененные, дождевые черви на вес золота для фермеров и садоводов, потому что их передвижение создает туннели, которые позволяют проникать воздуху, воде и питательным веществам, в то время как их отходы служат богатым удобрением. Они также играют центральную роль во многих процессах, которые каскадом распространяются на наземные сообщества и атмосферу. Например, хотя механическое перемещение дождевых червей по почве может первоначально привести к выделению углекислого газа, долгосрочные последствия переваривания органического материала приводят к чистому увеличению количества поглощенного углерода там, где присутствуют дождевые черви.

С конца 1800-х годов люди, стремящиеся извлечь выгоду из этих услуг, завозили дождевых червей в Северную Америку из Азии, Европы, Южной Америки и Африки. В некоторых местах эти неместные интродукции успешно способствовали развитию сельскохозяйственной экономики. Однако в других случаях они приносили вред. Эти трансплантаты, скорее всего, потребляют надземную опавшую листву, чем местные дождевые черви, изменяя качество среды обитания таким образом, что это может нанести вред местным растениям, амфибиям и насекомым.

В северных широколиственных лесах США и Канады воздействие чужеродных дождевых червей на почву вызывает стресс у деревьев, таких как сахарные клены, изменяя микроклимат их почв. Это, в свою очередь, запускает цепочку воздействий на пищевую сеть, которые способствуют распространению инвазивных растений. По иронии судьбы, для существа, ассоциирующегося с улучшением почвы, некоторые чужеродные дождевые черви могут изменять свойства почвы, такие как питательные вещества, рН и текстуру, что, помимо прочего, приводит к снижению качества урожая.

Чужеродные дождевые черви имеют явное преимущество. В отличие от большинства местных видов, многие самки чужеродных дождевых червей могут производить потомство без оплодотворения самцом. Кроме того, изменение климата открывает новые ниши для их колонизации в северных частях континента, где тает вечная мерзлота и где нет местных дождевых червей.

Несмотря на все это, лишь ограниченное число исследований задокументировало распространение чужеродных дождевых червей, и ни одно из них не охватывало динамику колонизации в большом пространственном масштабе или большого числа видов.

Для своего исследования исследователи использовали тысячи записей с 1891 по 2021 год, чтобы создать базу данных о местных и чужеродных дождевых червях, затем объединили ее со второй базой данных, документирующей перехват чужеродных дождевых червей на границе США в период с 1945 по 1975 год. С помощью машинного обучения команда использовала объединенные базы данных для реконструкции предполагаемых путей интродукции и распространения чужеродных видов дождевых червей.

Они обнаружили чужеродные виды дождевых червей в 97% изученных почв по всей Северной Америке, причем уровень заселения пришельцами был выше в северной части континента и ниже на юге и западе. В целом, чужеродные дождевые черви представляют 23% из 308 видов дождевых червей континента и составляют 12 из 13 наиболее распространенных видов дождевых червей. Для сравнения, в США только 8% видов рыб, 6% видов млекопитающих и 2% насекомых и паукообразных являются чужеродными.

В Канаде доля чужеродных дождевых червей в три раза превышает долю местных дождевых червей. В большинстве из 48 нижних штатов США и Мексике на каждые два местных вида приходится примерно один чужеродный дождевой червь.

Не все чужеродные дождевые черви будут угрожать местным экосистемам. Однако, по мнению исследователей, их широкое распространение и неизвестное воздействие на ряд местных экосистем, таких как луга и хвойные леса, делает их заслуживающими серьезного внимания.