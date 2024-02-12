В Узбекистане до конца недели сохранится аномально теплая для февраля погода

CentralAsia (UZ) - 12-15 февраля по всей территории Узбекистана сохранится сухая и очень теплая для середины февраля погода. Об этом сообщает «Узгидромет».

Температура 12-13 февраля ночью +3…+8, днем +12…+17. 14-15 февраля еще теплее – ночью +5…+10, днем +19…+24. Такой температурный фон превышает нормальные для середины февраля значения на 10-12 градусов.

Сухая погода сохранится на большей части территории Узбекистана и 16 февраля. Температура воздуха понизится, но очень незначительно, днем до +15…+20.

В северо-западных районах Узбекистана 16 февраля начнется вторжение холодной и влажной воздушной массы арктического происхождения. По Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможны осадки в виде дождя и снега. Температура ночью 0…-5, днем -3…+2.

Ветер восточный 7-12 м/с, 15-16 февраля местами с усилением до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 23-28 м/с.

В горных районах республики 12 февраля лавиноопасно.

В Ташкенте 12-16 февраля без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура 12-13 февраля ночью +3…+8, днем +12…+17, 14-15 февраля ночью +5…+10, днем +19…+22.