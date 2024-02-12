В Казахстане приостановили отстрел сайгаков

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 10 февраля приостановили отстрел сайгаков, поэтому теперь любая охота на них будет незаконной, заявил в понедельник министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Как сообщает vlast.kz, в ведомстве вновь будут проводить биологическое обоснование и планируют возобновить регулирование популяции в 2025 году.

«Отстрел сайгаков остановлен после консультаций и обсуждения с отечественными учеными и международными экспертами. Плюс к этому в зимнее время возникли трудности по передвижению в степи. Поэтому с 10 февраля мы остановили процесс регулирования численности сайгаков», - сообщил Нысанбаев.

При этом, отметил министр, «скрупулезный детальный учет» с учетом прошлогоднего окота будет проведен в мае. По прогнозам, численность сайгаков вырастет еще на 40%.

«В целом на момент окота, с учетом прошлогоднего окота, популяция составит примерно 2,5–2,6 млн голов. Плюс мы ожидаем, что, даже если взять пессимистический прогноз по окоту – это 30%, то мы будем иметь еще плюс около 700–750 тыс. голов. Популяция пойдет на уменьшение», - привел данные Нысанбаев.

По его словам, учитывая сегодняшнюю ситуацию и резкое увеличение уральской популяции, пастбищная емкость «не позволяет иметь такое количество» сайгаков, так как в советское время «не превышало 280-300 тыс. голов».

«Поэтому мы только на основании биообоснования на следующий год продолжим эту работу (по регулированию популяции сайгаков). Об этом я вам официально заявляю», - подчеркнул глава Минэкологии.

В этой связи, заключил он, любой отстрел сайги после 10 февраля является незаконным.

Ранее министерство экологии в ответе на официальный запрос «Власти» сообщало, что разработанным Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом им. Жангир хана биологическим обоснованием по управлению популяциями сайгаков в Казахстане на 2024 год рекомендовано «изъятие» 200 тыс. особей уральской популяции и 100 тыс. особей бетпакдалинской популяции. Рекомендованные сроки были установлены с 10 января по 29 февраля, продолжить «изъятие» планировалось с сентября по ноябрь.

В прошлом году, по данным ведомства, с 16 октября по 10 декабря в соответствии с «биологическим обоснованием» из природной среды было «изъято» 30 185 сайгаков, на мясокомбинаты отправлено 630 тонн сайгачьих туш для переработки.

Кроме этого, в министерстве сообщали, что прорабатывается вопрос открытия любительской (спортивной) охоты на сайгака в этом году «в целях удовлетворения спортивных, эстетических потребностей и для личного потребления».

Между тем исследования по изучению популяции сайгаков и их конкуренции с сельскохозяйственными животными только планируется провести в 2024-2026 годах.

В Минэкологии также говорили, что, по прогнозным данным ежегодного прироста в 40%, к концу 2024 года численность сайгаков достигнет 3,6 млн особей.

В 2023 году согласно биологическому обоснованию по управлению численностью сайгаками было рекомендовано «изъять» из популяции максимум 226 тыс. особей уральской популяции и не более 111 795 особей бетпакдалинской – это от общей численности 20% и 15% соответственно.

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