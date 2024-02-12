Число погибших при оползне на Филиппинах возросло до 54 человек

CentralAsia (KZ) - Число погибших в результате оползня на юге Филиппин возросло до 54 человек, поскольку спасатели выкопали из грязи новые тела. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство провинции.

Спасатели также ищут под завалами и грязью 63 пропавших без вести в результате оползня. Число пропавших без вести остается неподтвержденным.

Оползень сошел 6 февраля возле золотого рудника в городе Мако в провинции Давао-де-Оро, затопив дома и транспортные средства, перевозившие сотрудников на объект.

В результате бедствия по меньшей мере 32 человека получили ранения, но выжили. Местные власти заявили, что оползень затронул 1347 семей или 5431 человек в четырех деревнях муниципалитета Мако.

Официальный представитель Давао-де-Оро Эдвард Макапили сообщил, что в спасательных операциях участвовало более 300 человек, но операциям мешали проливной дождь, густая грязь и угроза новых оползней. Спасательные работы возобновились утром 12 февраля.

На вопрос, остались ли еще выжившие, Макапили ответил, что это маловероятно, но поиски будут продолжаться.

В последние недели проливные дожди обрушились на Давао-де-Оро, вызвав наводнения и оползни.

Мировой индекс риска 2022 года поставил Филиппины на первое место среди стран мира, наиболее подверженных стихийным бедствиям. Архипелаг часто подвергается воздействию мощных тайфунов, вызывающих внезапные наводнения и оползни, а также сотрясается землетрясениями и извержениями вулканов.

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