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Генконсул России: в Казахстане остаются 50-80 тыс. из 400 тыс. россиян, въехавших в 2022 году

CentralAsia (KZ) -  К концу декабря 2023 года в Казахстане остались не более 80 тыс. из 400 тыс. россиян, въехавших в республику в 2022 году после начала мобилизации в России. Об этом в интервью ТАСС сказал генеральный консул РФ в Алма-Ате Дмитрий Тураев.

«По оценочным данным компетентных органов Республики Казахстан, после начала мобилизации в России в Казахстан въехали около 400 тыс. россиян, из которых на конец декабря 2023 года в стране оставались около 50-80 тыс.», - указал дипломат.

Тураев отметил, что «отток россиян свидетельствует о существовании у них определенных трудностей: это и требование ряда организаций к знанию казахского языка при приеме на работу, ужесточение миграционного режима в части обязательного оформления РВП после 90 дней пребывания, и взлет цен на недвижимость в последние два года».

По оценке генконсула, в начале россияне переезжали в Казахстан «во многом на эмоциях».

«Выбор Казахстана был связан с безвизовым режимом, отсутствием языкового барьера, развитыми цифровыми коммуникациями, льготным налогообложением и относительно недорогой стоимостью проживания. Для семей с детьми важным фактором стало и наличие школ с обучением на русском языке и схожей школьной программой», - отметил дипломат.

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