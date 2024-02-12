Песков: Вопрос визита Путина в Армению будет решаться в диалоге

CentralAsia (CA) - Для согласования визита Владимира Путина российская сторона должна получить заверения от Армении в связи с ратификацией ею статута Международного уголовного суда (МУС), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает «Коммерсант», так он ответил на вопрос о возможности визита господина Путина в Армению. Как долго может идти процесс согласования, он не уточнил.

Песков заявил, что присоединение Армении к Римскому статуту МУС «не может не иметь негативного влияния на двусторонние отношения». «Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров, этот вопрос еще предстоит решать в рамках двустороннего диалога, на что мы и настроены»,— уточнил представитель Кремля во время пресс-колла.

В марте 2023 года досудебная палата МУС выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Ордер был выписан по делу о «незаконном вывозе детей» с Украины. Любая страна, состоящая в МУС, обязана выполнять решения суда. В октябре президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута МУС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не он принимает решения об аресте тех или иных людей, в том числе по ордеру МУС.