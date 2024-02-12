В Казахстане планируют ужесточить наказание за нападение на медиков

CentralAsia (KZ) - В последнее время стали все чаще происходить инциденты с нападением на медицинских работников. Министерство здравоохранения считает эти действия против людей, которые находятся при исполнении служебных обязанностей, антигуманными и противоправными, и намерено усиливать защиту медицинского персонала.

Как говорится в сообщении ведомства, Министерство здравоохранения повторно инициирует поправки, направленные на введение отдельной нормы в Уголовный кодекс, предусматривающей уголовную ответственность за нападение на медицинских работников в ходе исполнения служебного долга.

Предлагаемые нормы в Уголовный кодекс призваны усилить защиту медицинского персонала, подчеркивая важность уважения к их профессиональным обязанностям. В ближайшее время подготовленные законодательные поправки будут представлены для обсуждения в межведомственной рабочей группе с участием правоохранительных и заинтересованных органов.

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