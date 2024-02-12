Делегация МИД Туркменистана находится в ОАЭ

CentralAsia (TM) - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов находится с рабочим визитом в ОАЭ, сообщает пресс-служба ведомства.

11 февраля он встретился с вице-президентом, заместителем премьер министра, председателем президентского суда Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром бен Заед Аль Нахайяном.

Отметив высокую динамику развития отношений между Туркменистаном и ОАЭ, стороны обсудили ряд ключевых вопросов в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. В ходе встречи был подчеркнут высокий уровень доверительного диалога между высшим руководством двух стран. Также было особо отмечено, что контакты на высоком уровне имеют первостепенное значение в дальнейшем продвижении межгосударственных связей.

Также в этот день состоялась встреча Рашида Мередова с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем бин Мухаммедом Аль Мазруи. Подчеркнув высокий уровень взаимоотношений между двумя государствами, стороны в частности обсудили вопросы сотрудничества в сфере природного газа, электроэнергетики, возобновляемых источников энергии, транспортно-логистической кооперации.

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями касательно дальнейшей реализации достигнутых ранее договоренностей и подписанных соглашений.

Одновременно стороны отметили перспективу сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ в торгово-экономической сфере, выразив намерение о дальнейшем его расширении.