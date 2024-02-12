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Эмомали Рахмон подписал указ об освобождении и назначении ряда судей

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ об освобождении и назначении ряда судей.

Как говорится в указе:

1. Освободить Ходжизода Мирзошарифа Мирзорахмата от должности председателя Худжандского городского суда Согдийской области и назначить председателем суда Согдийской области.

2. Освободить Мухиддинзода Баходура Бобохона от должности председателя суда района Джайхун Хатлонской области и назначить председателем Кулябского городского суда Хатлонской области.

3. Освободить Нурализода Сафарбека Маджида от должности заместителя председателя суда района Исмоли Сомони города Душанбе и назначить председателем суда района Джайхун Хатлонской области.

4. Освободить Сафарзода Диловара Амирали от должности заместителя председателя суда района Рудаки и назначить председателем Пянджского районого суда Хатлонской области.

5. Освободить Саидшозода Зафара Сафарали от должности первого заместителя председателя Худжандского городского суда Согдийской области и назначить председателем Муминабадского районного суда Хатлонской области.

6. Освободить Сангинзода Гайрата от должности председателя суда района Исмоили Сомони города Душанбе и назначить председателем Бободжон Гафуровского районного суда Согдийской области.

7. Освободить Бурхониёна Маъруфа от должности судьи суда Согдийской области и назначить председателем Джаббор Расуловского районного суда Согдийской области.

8. Освободить Кабирзода Сарфароза Мизроба от должности первого заместителя председателя суда района Исмоили Сомони города Душанбе и назначить председателем суда района Исмоили Сомони города Душанбе.

9. Освободить Шарифзода Рудобу Хомиддин от должности заместителя председателя военного суда Душанбинского гарнизона и назначить председателем военного суда Душанбинского гарнизона.

10. Освободить Рахмона Джурахона Курбонали от должности председателя Муминабадского районного суда Хатлонской области и назначить первым заместителем председателя Худжандского городского суда Согдийской области.

11. Освободить Ахмадзода Акрама от должности судьи военного суда Худжандского гарнизона и назначить председателем военного суда Худжандского гарнизона.

12. Освободить Зарифи Фахриддина Наджмиддина от должности судьи суда Согдийской области и назначить заместителем председателя суда Согдийской области.

13. Освободить Абдугафори Анварджона от должности председателя Канибадамского городского суда Согдийской области и назначить судьёй суда Горно-Бадахшанской автономной области.

14. Освободить Пирумшозода Бахтиёра Улфатшо от должности судьи Рогунского городского суда и назначить судьёй суда Ванчского района Горно-Бадахшанской автономной области.

15. Освободить Искандарзода Шахриёра от должности судьи военного суда Худжандского гарнизона и назначить судьёй суда Согдийской области.

16. Освободить Мирзозода Собира Зайдулло от должности судьи суда района Джалолиддина Балхи Хатлонской области и назначить судьёй Душанбинского городского суда.

17. Освободить Мукими Аниса Аминзода от должности судьи суда города Турсунзаде и назначить судьёй суда города Душанбе.

18. Освободить Шарифзода Саидходжу Шарифходжа от должности судьи суда района Сино города Душанбе и назначить судьёй Рогунского городского суда.

19. Освободить Ширинзода Джурабека от должности судьи суда района Исмоили Сомони города Душанбе и назначить заместителем председателя Гиссарского городского суда.

20. Освободить Эркинзода Отабека от должности судьи Зафарабадского районного суда Согдийской области и назначить судьёй Аштского районного суда Согдийской области.

21. Освободить Абдуллозода Шерзода от должности судьи Аштского районного суда Согдийской области и назначить судьёй Зафарабадского районного суда Согдийской области.

22. Освободить Иброҳимзода Исроила Исмоила от должности судьи Кубодиёнского районного суда Хатлонской области и назначить судьёй военного суда Худжандского гарнизона.

23. Назначить Назри Мухаммадвали судьёй суда Горно-Бадахшанской автономной области.

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