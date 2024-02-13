Годовая инфляция в Монголии в январе составила 7,6%

CentralAsia (MNG) - Годовая инфляция в Монголии в январе 2024 года составила 7,6 процента. Об этом накануне сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные Национального статистического комитета страны.

Инфляции способствовал рост цен на образовательные услуги на 16,8%, на услуги общественного питания и проживания в общежитиях, а также на гостиничные услуги — на 14,4%, на продовольственные товары, безалкогольные напитки и минеральную воду — на 11,7%, на лекарственные препараты и медицинские услуги — на 7,8%, на мебель, бытовую технику и электронику — на 6,6%, а на одежду, текстиль и обувь — на 5,9%, говорится в официальном сообщении.

По подсчетам Центрального банка Монголии, в декабре 2023 года годовая инфляция в Монголии составила 7,9%. При этом в столице Улан-Баторе, где проживает более половины населения страны, этот показатель достиг 8,6%.

Прогнозируется, что экономика Монголии в 2024 году вырастет на 7%. По мнению экспертов Всемирного банка, экономический рост в Монголии будет в основном определяться увеличением производства в горнодобывающем секторе, восстановлением частного потребления и сильной зависимостью от бюджетной экспансии.

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