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В столице ФРГ пройдет выставка, посвященная истории империи Чингисхана

CentralAsia (MNG) -  Во время государственного визита в Монголию президент Федеративной Республики Германия (ФРГ) Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга посетили Национальный музей «Чингисхан» и ознакомились с экспонатами, отражающими историю Монголии и роль Чингисхана в мировой истории.

Одним из важных вопросов, обсуждавшихся в ходе визита, было то, что в 2026 году в Берлине (Германия) совместно с Национальным музеем «Чингисхан» будет организована масштабная выставка, посвященная Монгольской империи и Чингисхану.

В 2023 году музей «Чингисхан» посетили президент Французской Республики Эммануэль Макрон, президент Республики Польша Анджей Дуда, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

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