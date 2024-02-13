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Мощный ветер обрушился на аймаки западной Монголии

CentralAsia (MNG) -  Мощный шквалистый ветер в воскресенье обрушился на монгольские аймаки Баян-Өлгий и Ховд, что привело к плохой видимости на дорогах.

Как сообщает Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии, скорость ветра в вышеназванных регионах достигла 32 метров в секунду. Ожидается, что в дальнейшем сильный порывистый ветер распространится на большую часть территории страны.

Ввиду этого, Главное управление по чрезвычайным ситуациям рекомендовало кочевникам-скотоводам принять дополнительные меры предосторожности на пастбищах, а водителям — быть бдительными на сельских дорогах из-за нулевой видимости.

По данным Министерства окружающей среды и туризма Монголии, в последние годы на территории страны стали наблюдаться ветры ураганной силы, вызванные климатическими изменениями.

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