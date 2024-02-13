Регионы Монголии и России планируют вступить в Северный форум в 2024 году

CentralAsia (MNG) - Архангельская и Томская области, а также Өвөрхангай аймак Монголии подтвердили свое намерение вступить в 2024 году в международную организацию северных регионов «Северный форум». Об этом сообщил журналистам исполнительный директор организации Владимир Васильев.

«В 2024 году мы ожидаем роста числа регионов-членов организации с 12 до 15. Архангельская и Томская области, а также Өвөрхангай аймак Монголии подтвердили вступление в организацию до конца года», — сказал Васильев.

Он уточнил, что Монголия играет роль буферной зоны между Россией и Китаем. «Вхождение Северного форума в эту страну усиливает сотрудничество России, Монголии и Китая. Это будет полезно для трех стран с учетом обсуждаемых и уже реализуемых трансграничных проектов. 25-26 февраля мы намерены принять участие в работе инвестиционного форума, который проводится по инициативе губернатора Увурхангайского аймака Монголии. На полях форума будет подписано соглашение о вступлении региона в Северный форум», — добавил Васильев.

Северный форум является международной неправительственной организацией, объединяющей губернаторов северных регионов. Он рассматривается как инструмент расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций.

источник: ТАСС

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