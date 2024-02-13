Fitch Ratings: Рост ВВП Монголии в 2024 году замедлится до 4%

CentralAsia (MNG) - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Монголии в иностранной и национальной валюте на уровне «B» со стабильным прогнозом. Об этом сообщило агентство Fitch.

В своем отчете Fitch Ratings отмечает, что развитие горнодобывающего сектора значительно расширило экономику Монголии за последнее десятилетие, увеличив ВВП на душу населения и способствовав снижению бремени государственного и внешнего долга.

Тем не менее, это также способствовало высокой волатильности ключевых показателей кредитоспособности, и долговечность этих улучшений будет вновь проверена, поскольку Монголия вступает в год парламентских выборов с рекордно высоким экспортом горнодобывающей промышленности и экспансионистской фискальной политикой.

По оценкам Fitch Ratings, рост ВВП Монголии составлял почти 7% в 2023 году по сравнению с 5% в 2022 году, что было обусловлено, главным образом, ростом горнодобывающей деятельности. В 2024 году рост, вероятно, замедлится до 4 процентов, поскольку экспорт стабилизируется, несмотря на рост внутреннего спроса.

Увеличение экспорта угля отражает более эффективное таможенное оформление на границе Монголии и Китая, а также улучшение транспортного сообщения.

На медном руднике Оюу-Толгой была начата добыча в марте 2023 года, хотя объемы ее значительно вырастут только с 2025 года. Ожидается, что другие горнодобывающие и инфраструктурные проекты могут поддержать среднесрочный рост.

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