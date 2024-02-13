В Казахстане в июне пройдет Международный форум Астана

CentralAsia (KZ) - В Астане под председательством президента Касым-Жомарта Токаева 13-14 июня пройдет главная международная конференция региона – Международный форум Астана (AIF), сообщается на сайте правительства.

Мероприятие этого года предоставит возможность «объединиться перед лицом нарастающих вызовов глобальной безопасности, стабильности и процветанию».

Международный форум Астана 2024 года соберет высокопоставленных делегатов правительств и бизнес-лидеров со всего мира для обмена мнениями по наиболее актуальным вопросам современности и определения новых направлений сотрудничества.

Форум будет сфокусирован на четырех основных направлениях: внешняя политика и международная безопасность, международное развитие и устойчивость, энергетика и изменение климата, экономика и финансы.

Эти направления послужат основными темами двухдневных панельных сессий, дискуссий и специальных возможностей для налаживания контактов, конечной целью которых является достижение практических результатов для возрождения мультилатерализма и новых возможностей для двустороннего партнерства.

Комментируя запуск подготовки ко второму Международному форуму Астана, президент Касым-Жомарт Токаев отметил:

«В эпоху, ознаменованную поляризацией и фрагментацией, продолжающиеся экономические и геополитические потрясения могут подорвать основные принципы сотрудничества и взаимного уважения. Я очень горжусь тем, что посредством Международного форума Астана Казахстан помогает защищать и укреплять международную систему на этом ключевом этапе.

Под лозунгом «Вдохновляя людей, объединяя нации: Создавая лучший мир вместе» AIF2024 намерен вновь зарядить энергией мировое сообщество, предлагая новые перспективы и совместные решения для наиболее важных проблем, стоящих перед человечеством сегодня.

Казахстан долгое время является важным мостом между Востоком и Западом. Это стратегическое положение в мире – географическое, культурное и политическое – позволяет нам организовывать важные дискуссии и способствовать содержательному общению между ведущими политиками, бизнес-лидерами и общественными деятелями со всего мира».

Международный форум Астана 2024 года является важной вехой для Казахстана на мировой арене, поскольку в этом году страна будет председательствовать сразу в нескольких ведущих международных организациях, включая Шанхайскую организацию сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организацию тюркских государств, Исламскую организацию по продовольственной безопасности и Международный фонд спасения Арала.

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