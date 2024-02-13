Батцэцэг приняла посла Великобритании в Монголии

CentralAsia (MNG) - 9 февраля 2024 года министр иностранных дел Монголии г-жа Батцэцэг Батмөнх приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Монголии г-жу Фиону Блит. Об этом сообщает пресс-служба МИД Монголии.

В ходе встречи министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх отметила динамичное развитие дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Великобританией и выразила уверенность, что посол Фиона Блит будет упорно работать над дальнейшим продвижением этой цели, улучшением уровня отношений и осуществлением взаимных визитов на высоком уровне.

Посол Фиона Блит отметила, что обе стороны успешно отпраздновали историческое 60-летие дипломатических отношений между Монголией и Соединенным Королевством в прошлом году, и выразила готовность активно работать над дальнейшим расширением отношений.

Г-жа Фиона Блит работала главным аналитиком в кабинете министров Великобритании, руководителем группы в Секретариате национальной безопасности, старшим политическим советником в миссии Соединенного Королевства при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и старшим сотрудником по политическим вопросам Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Сомали.

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