Число жителей Монголии старше 100 лет – 130

CentralAsia (MNG) - По данным Национального статистического комитета в Монголии проживают 130 пожилых людей в возрасте 100 лет и свыше. Об этом сообщает Zindaa.

В сообщении говорится, что 69 долгожителей проживают в аймаках, а 61 – в столице, при этом число женщин составляет 108, а мужчин – 22.

Наибольшее количество долгожителей или 18 человек в возрасте 100 лет и старше проживают в столичном районе Хан-Уул, а 8 - в аймаке Өвөрхангай и Төв.

«Убеленные сединой, с морщинками, Вы – хранители мудрости, Вы – хранители наших лучших традиций, Вы несете с собой живую связь времён и поколений. Вы – достойный пример для подражания будущим поколениям. В нашей стране к пожилым людям всегда относились с большим почтением. Вы нужны нам – вашим детям, внукам, ваши опыт и знания всегда будут востребованы. Мы от всей души желаем Вам крепкого здоровья, боевого духа, веры, надежды, любви! Поверьте, вы нам очень дороги!»

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