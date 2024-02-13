После отставки Залужного Зеленский произвел масштабные перестановки в руководстве украинской армии

Владимир Зеленский в окружении нового военного командования Украины в Мариинском дворце в Киеве,

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и вслед за этим сменил все военное командование страны. Новым главкомом стал Александр Сырский.

«Страна.ua» приводит полный список кадровых изменений, которые потянула за собой отставка Залужного.

Заместителями главкома ВСУ Сырского стали полковник Вадим Сухаревский (специализация - беспилотные системы) и полковник Андрей Лебеденко (технологические инновации).

Главой Генштаба ВСУ вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, который ранее руководил Силами теробороны. Заместителями Брагилевича стали три бригадных генерала: Владимир Горбатюк (планирование), Алексей Шевченко (логистика) и Михаил Драпатый (обучение личного состава).

По указу Владимира Зеленского сменились еще несколько ключевых командующих:

первый замминистра обороны Александр Павлюк стал главой Сухопутных войск (их ранее возглавлял новый главком Сырский);

со своей должности был снят командующий Объединенными силами Сергей Наев (он говорит, что узнал об этом из СМИ). На его место был назначен бывший командир Морской пехоты Юрий Содоль;

главой Десантно-штурмовых войск вместо Максима Миргородского стал его начальник штаба Игорь Скибюк;

командиром Сил территориальной обороны стал Игорь Плахута. Какую должность он занимал до назначения, информации нет. Но известно, что он руководил войсками МВД во время зачистки правительственного квартала от сторонников Майдана 10 декабря 2013 года.