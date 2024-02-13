Изнасилование задержанной в полиции Казахстана: Дело передали в суд

|Предыстория: В Казахстане уволили руководство областной полиции из-за скандала с изнасилованием задержанной
CentralAsia (KZ) - Дело экс-начальника управления полиции Талдыкоргана (Казахстан) Марата Куштыбаева, подозреваемого в изнасиловании, передали в суд, сообщает Kazinform.
Дело поступило в Талдыкорганский городской суд и находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе суда Жетысуской области.
В ноябре 2023 года начальника полиции Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании женщины. По словам адвоката пострадавшей, она была доставлена в УВД по обвинению в нарушении общественного порядка. Когда задержанная была в кабинете дознавателя, ее вызвали к руководителю.
«Потерпевшая начала оправдываться о случившемся, когда зашла в кабинет руководителя. Внимательно выслушав ее, начальник полиции пообещал, что поможет. Со словами «я не буду составлять протокол для такой красивой девушки, как ты» начал трогать ее, принуждая вступить в половой акт», — сообщил адвокат.
После этого главу полиции Жетысуской области Атыгая Арыстанова освободили от занимаемой должности. Департамент полиции возглавил Саркытбай Кусаинов.