Изнасилование задержанной в полиции Казахстана: Дело передали в суд

Марат Куштыбаев

CentralAsia (KZ) - Дело экс-начальника управления полиции Талдыкоргана (Казахстан) Марата Куштыбаева, подозреваемого в изнасиловании, передали в суд, сообщает Kazinform.

Дело поступило в Талдыкорганский городской суд и находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе суда Жетысуской области.

В ноябре 2023 года начальника полиции Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании женщины. По словам адвоката пострадавшей, она была доставлена в УВД по обвинению в нарушении общественного порядка. Когда задержанная была в кабинете дознавателя, ее вызвали к руководителю.

«Потерпевшая начала оправдываться о случившемся, когда зашла в кабинет руководителя. Внимательно выслушав ее, начальник полиции пообещал, что поможет. Со словами «я не буду составлять протокол для такой красивой девушки, как ты» начал трогать ее, принуждая вступить в половой акт», — сообщил адвокат.

После этого главу полиции Жетысуской области Атыгая Арыстанова освободили от занимаемой должности. Департамент полиции возглавил Саркытбай Кусаинов.

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