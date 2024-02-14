Мощная снежная буря накрыла шесть аймаков Монголии

CentralAsia (MNG) - Мощная снежная буря накрыла аймаки Завхан, Архангай, Булган, Орхон, Дархан и Сэлэнгэ. Это ухудшило ситуацию на дорогах из-за нулевой видимости. Об этом во вторник сообщил Центр развития дорог и транспорта Монголии на своей странице фейсбука.

Центр призвал водителей воздержаться от поездок в регионы страны из-за метели и нулевой видимости на сельских дорогах.

По предварительному прогнозу синоптиков, на большей части территории Монголии в ближайшие несколько дней ожидается изменчивая и прохладная погода с осадками в виде мокрого снега и порывистым ветром.

Суровая и холодная зима в Монголии длится довольно долго. Температура атмосферного воздуха может колебаться от 25 до 45 градусов ниже нуля.

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