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С марта монголы могут посещать Вьетнам без визы на срок до 30 дней

CentralAsia (MNG) -  «Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и обычных паспортов» вступает в силу с 7 марта этого года.

Соответствующее межправительственное соглашение было подписано 1 ноября 2023 года в городе Ханое, Вьетнам. Таким образом, граждане Монголии могут посещать Социалистическую Республику Вьетнам без визы на срок до 30 дней, начиная с 7 марта 2024 года.

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