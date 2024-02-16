Ветер «Фён» накроет западную Монголию

CentralAsia (MNG) - Сегодня ночью и завтра в аймаке Ховд под воздействием ветра «Фён» ветер достигнет 28-34 метров в секунду. В отделе метеорологического и экологического анализа сообщили, что временами скорость ветра будет превышать 34 метра в секунду, возникнут пыльные бури.

Фён — сильный, порывистый, тёплый и сухой местный ветер, дующий с гор в долину. Широко распространён во всех горных местностях (Кавказ, Альпы, Карпаты, Гималаи, Памир, Монголии и др.) Термин «фён» первоначально использовался для обозначения южного ветра, который дует в зимние месяцы и приносит оттепели на северную сторону Альп. Поскольку позже название стало общим термином, который распространился на другие горные хребты, испытывающие подобные явления, то для фёнов Альпийского региона был придуман отдельный термин альпийский фён.

Холодный воздух с высокогорий быстро опускается вниз по сравнительно узким межгорным долинам, что приводит к его адиабатическому нагреванию, особенно во внутриконтинентальных районах, где облачность низка и велико количество ясных солнечных дней (от 250 и более в год). При опускании на каждые 100 м воздух нагревается примерно на 1 °C. Спускаясь с высоты 2500 м, он нагревается на 25 градусов и становится тёплым, даже горячим. Обычно фён продолжается менее суток, но иногда длительность доходит до 5 суток, причём изменения температуры и относительной влажности воздуха могут быть быстрыми и резкими.

Фёны являются частью так называемой горно-долинной инверсии температур, представляющей собой повышение температуры воздуха на склонах гор до высоты порядка 1500—1650 м. Это явление связано со стремлением холодного воздуха занять самые низкие участки земной поверхности. Фёны особенно часты весной, когда резко возрастает интенсивность общей циркуляции воздушных масс. В отличие от фёна, при вторжении масс плотного холодного воздуха образуется бора.

Название этого ветра стало нарицательным для бытового электроприбора для сушки волос — фена. Слово вошло в нашу речь в слегка искаженном виде из-за неточной транслитерации немецкой торговой марки Foen, зарегистрированной в 1941 году. В немецком языке слово Fön также служит синонимом названия прибора для сушки волос, называемого Haartrockner.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения