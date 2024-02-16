В Туркменистане прогнозируются морозы, сильный ветер и ледяной дождь

CentralAsia (TM) - 16-17 февраля на территорию Туркменистана ожидается вторжение холодного арктического воздуха из Западной Сибири, через территорию Казахстана. Об этом сообщает издание «Метеожурнал».

В Балканской, Дашогузской, Лебапской областях сильный ветер, усиления ветра местами в Ахалской и Марыйской областях.

В Балканской области порывы ветра до 16-21 м/с, местами до 23 м/с.

В Дашогузсуой области порывы ветра до 13-18 м/с, местами до 20 м/с.

В Лебапской области порывы до 13-18 м/с.

16-17 февраля в ряде районах осадки, в Балканской области местами сильные – дождь, мокрый снег и снег. Локально возможны ледяные дожди. В отдельных районах Балкана выпадение до 20-30 мм осадков. В ряде районах формирование снежного покрова, в Балканской области его высота местами может достигнуть 10-20 сантиметров. Установление снежного покрова можно ожидать и в Ашхабаде.

Резкое понижение температуры воздуха. К концу 16 февраля в Дашогузской области понижение температуры до -2…-7, на севере Балкана до -1…-6, в центральных и северных районах Лебапа до 0…-5.

Под утро 17 февраля температура ниже 0 градусов понизится почти на всей территории Ахала, по северу Марыйской области и центральных районах Балкана. В Дашогузской области под утро -7…-12, в Лебапе по северу до -4…-9, в северных районах Балкана до -4…-9. В Ашхабаде под утро -1…+1.

Днём в Ашхабаде -2…-4, в Мары -1…-3, в Дашогузе -4…-6, в Туркменбаши (Красноводске) 0…-2.

В ночь на 18 февраля в Дашогузской области морозы до -6…-11, в Балканской -5…-10, в южных районах 0…-5. В Ахалской области -2…-7, в Ашхабаде -4…-6, в Марыйской области 0…-5, в Лебапской на севере -5…-10, на юге 0…-5.