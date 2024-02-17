В 9 регионах Казахстана ввели ограничение на дорогах

CentralAsia (KZ) - В Казахстане по состоянию на 09:30 17 февраля в связи с ухудшением погодных условий ограничение движения транспорта действует на 16 участках автодорог республиканского значения в девяти областях, сообщает «КазАвтоЖол».
Абайская область – два участка общей протяжённостью 411 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):
- Омск – Майкапшагай, участок с.Калбатау – с.Богас.
- Караганда – Аягоз – Бугаз, участок г.Аягоз – с.Богас.
Алматинская область – два участка общей протяжённостью 99 км (снег, понижение температуры воздуха):
- Подъезд к турбазе Алма-Тау.
- Алматы – Ташкент – Термез, участок с.Жанакурлыс – граница Жамбылской области.
Восточно-Казахстанская область – четыре участка общей протяжённостью 589 км (снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин):
- Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ, участок п.Белоусовка – г.Риддер.
- Усть-Каменогорск – Алтай – Большой Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи – с.Ушановское – г.Алтай, участок с.Берель –санаторий «Рахмановские ключи».
- Омск –Майкапчагай – граница Абайской области – г.Зайсан, участок с.Улкен Каратал – граница КНР.
- Омск – Майкапчагай – Қалжыр – Маркакол, участок с.Дайыр – с.Маркакол.
Жамбылская область – один участок протяжённостью 174 км (снег, метель ветер, ограничение видимости):
- Алматы – Ташкент – Термез – граница Алматинской области – с.Кайнар, участок с.Кенен – с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай).
Жетысуская область – два участка общей протяжённостью 123 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):
- Ушарал – Достык, участок ст.Коктума – ст.Достык.
- Сарыозек – Коктал – перевал Алтын Емель (подрядчик ТОО "РСУ-1").
- Костанайская область – один участок протяжённостью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):
- Жезказган – Петропавловск, участок граница Улытауской области – г.Аркалык.
Павлодарская область – один участок общей протяжённостью 71 км (в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области):
- Кызылорда – Павлодар, участок граница Карагандинской области – п.Шидерты.
Северо-Казахстанская область – два участка общей протяжённостью 230 км (ветер, метель, ограничение видимости):
- Булаево – Возвышенка – Молодогвардейское – Кирово – Киялы – Рощинское, участок с.Возвышенка – с.Рощинское.
- Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница РФ (на Омск), участок с.Кишкенеколь – граница РФ.
Улытауская область – один участок общей протяжённостью 115 км (метель ветер, ограничение видимости):
- Жезказган – Петропавловск, участок п.Улытау – граница Костанайской области.
На автодорогах республиканского значения задействовано 336 единиц техники и 539 человек.