15 участков трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды

CentralAsia (KZ) - В Казахстане по состоянию на 15:30 17 февраля в связи с ухудшением погодных условий ограничение движения транспорта действует на 15 участках автодорог республиканского значения в девяти областях, сообщает «КазАвтоЖол».
Абайская область – два участка общей протяжённостью 177 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):
- Омск – Майкапшагай, участок с.Калбатау – с.Богас (для всех видов).
- Караганда – Аягоз – Бугаз, участок г.Аягоз – с.Богас.
Алматинская область – один участок общей протяжённостью 15 км (снег, понижение температуры воздуха):
- Подъезд к турбазе Алма-Тау (для грузового и общественного).
Восточно-Казахстанская область – четыре участка общей протяжённостью 589 км (снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин):
- Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ, участок п.Белоусовка – г.Риддер (для грузового транспорта с прицепом и полуприцепом).
- Усть-Каменогорск – Алтай – Большой Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи – с.Ушановское – г.Алтай, участок с.Берель –санаторий "Рахмановские ключи" (для всех видов).
- Омск –Майкапчагай – граница Абайской области – г.Зайсан, участок с.Улкен Каратал – граница КНР (для всех видов).
- Омск – Майкапчагай – Қалжыр – Маркакол, участок с.Дайыр – с.Маркакол (для всех видов).
Жамбылская область – один участок протяжённостью 79 км (снег, метель ветер, ограничение видимости):
- Алматы – Ташкент – Термез, участок с.Кенен – с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай).
Жетысуская область – два участка общей протяжённостью 123 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):
- Ушарал – Достык, участок ст.Коктума – ст.Достык (для всех видов).
- Сарыозек – Коктал – перевал Алтын Емель (для всех видов).
Костанайская область – один участок протяжённостью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):
- Жезказган – Петропавловск, участок граница Улытауской области – г.Аркалык (для всех видов).
Мангистауская область – два участка общей протяжённостью 132 км (снег, ветер, буран, ограничение видимости):
- Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау, участок с.Жетыбай – г.Актау (для всех видов).
- Жетыбай – Жанаозен – граница Туркменистана, участок с.Жетыбай – г.Жанаозен (для всех видов).
Северо-Казахстанская область – два участка общей протяжённостью 230 км (ветер, метель, ограничение видимости):
- Булаево – Возвышенка – Молодогвардейское – Кирово – Киялы – Рощинское, участок с.Возвышенка – с.Рощинское.
- Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница РФ (на Омск), участок с.Кишкенеколь – граница РФ.
Улытауская область – один участок общей протяжённостью 115 км (метель ветер, ограничение видимости):
- Жезказган – Петропавловск, участок п.Улытау – граница Костанайской области.
На автодорогах республиканского значения задействовано 454 единиц техники и 923 человек.