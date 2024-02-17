15 участков трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Казахстане по состоянию на 15:30 17 февраля в связи с ухудшением погодных условий ограничение движения транспорта действует на 15 участках автодорог республиканского значения в девяти областях, сообщает «КазАвтоЖол».

Абайская область – два участка общей протяжённостью 177 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):

Омск – Майкапшагай, участок с.Калбатау – с.Богас (для всех видов).

Караганда – Аягоз – Бугаз, участок г.Аягоз – с.Богас.

Алматинская область – один участок общей протяжённостью 15 км (снег, понижение температуры воздуха):

Подъезд к турбазе Алма-Тау (для грузового и общественного).

Восточно-Казахстанская область – четыре участка общей протяжённостью 589 км (снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин):

Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ, участок п.Белоусовка – г.Риддер (для грузового транспорта с прицепом и полуприцепом).

Усть-Каменогорск – Алтай – Большой Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи – с.Ушановское – г.Алтай, участок с.Берель –санаторий "Рахмановские ключи" (для всех видов).

Омск –Майкапчагай – граница Абайской области – г.Зайсан, участок с.Улкен Каратал – граница КНР (для всех видов).

Омск – Майкапчагай – Қалжыр – Маркакол, участок с.Дайыр – с.Маркакол (для всех видов).

Жамбылская область – один участок протяжённостью 79 км (снег, метель ветер, ограничение видимости):

Алматы – Ташкент – Термез, участок с.Кенен – с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай).

Жетысуская область – два участка общей протяжённостью 123 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости):

Ушарал – Достык, участок ст.Коктума – ст.Достык (для всех видов).

Сарыозек – Коктал – перевал Алтын Емель (для всех видов).

Костанайская область – один участок протяжённостью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):

Жезказган – Петропавловск, участок граница Улытауской области – г.Аркалык (для всех видов).

Мангистауская область – два участка общей протяжённостью 132 км (снег, ветер, буран, ограничение видимости):

Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау, участок с.Жетыбай – г.Актау (для всех видов).

Жетыбай – Жанаозен – граница Туркменистана, участок с.Жетыбай – г.Жанаозен (для всех видов).

Северо-Казахстанская область – два участка общей протяжённостью 230 км (ветер, метель, ограничение видимости):

Булаево – Возвышенка – Молодогвардейское – Кирово – Киялы – Рощинское, участок с.Возвышенка – с.Рощинское.

Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница РФ (на Омск), участок с.Кишкенеколь – граница РФ.

Улытауская область – один участок общей протяжённостью 115 км (метель ветер, ограничение видимости):

Жезказган – Петропавловск, участок п.Улытау – граница Костанайской области.

На автодорогах республиканского значения задействовано 454 единиц техники и 923 человек.

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