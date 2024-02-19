В Монголии в результате мощной снежной бури пропали 42 человека

CentralAsia (MNG) - В монгольских аймаках Ховд, Баян-Өлгий, Өмнөговь, Төв, Сухбаатар и Говьсумбэр 42 человека пропали без вести в результате мощной снежной бури. Из них 39 найдены живыми. Об этом в воскресенье сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Поиски остальных граждан продолжаются в сомоне Алтай аймака Ховд и в сомоне Чойбалсан аймака Дорнод.

Как сообщает Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии, мощная снежная буря обрушилась с ночи 15 февраля на западные аймаки Монголии, включая Ховд, Увс и Баян-Өлгий, а затем с 16 февраля переместилась на центральную и восточную часть страны, что привело к плохой видимости на дорогах и пастбищах. Скорость ветра в вышеназванных аймаках достигла до 34 м/с.

Синоптики прогнозируют, что на большей части территории Монголии в ближайшие несколько дней ожидается изменчивая и прохладная погода с осадками в виде мокрого снега и порывистым ветром.

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