Министр окружающей среды и туризма Монголии встретился с актером Ким Хён Джуном

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Монголии Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий принял южнокорейского певца и актера Ким Хён Джуна и организатора совместного монголо-корейского мероприятия и основателя компании «Evandis Entertainment» Ко Со Хуна.

В ходе встречи Ким Хен Джун выразил готовность сотрудничать в организации совместных выступлений и фестивалей артистов, а также обмениваться мнениями по вопросам культуры и туризма между двумя странами.

Ким Хён Джун — южнокорейский певец, актёр, модель и автор песен. Являлся лидером и вокалистом бой-бэнда SS501. С 2011 года солокарьера. Сыграл главные роли в телесериалах «Мальчики краше цветов» и «Озорной поцелуй».

После дебюта с SS501 в 2005 году, он выпустил свой первый корейский сольный альбом «Break Down» в 2011 году и свой первый японский сольный альбом «Unlimited» в 2012 году. Благодаря коммерческому успеху Хёнджун считается одной из крупнейших южнокорейских звезд Халлю в начале 2010-х годов.

В ходе встречи Бат-Эрдэнэ, министр окружающей среды и туризма, назначил Ко Со Хуна «Послом туризма» и вручил ему сертификат, отметив его усердную работу в качестве моста между Монголией и Южной Кореей на протяжении многих лет.

Концерт «Your Valentine» прошел 18 февраля в спорткомплексе «Буянт-Ухаа» в исполнении Ким Хён Чжуна и MC Sniper, Bloo, а также монгольских артистов Чойжоо и Вандебо.

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