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Монголия потеряла более 667 тыс. голов скота

CentralAsia (MNG) -  По состоянию на 18 февраля Монголия потеряла 667 841 голову скота. Об этом в понедельник сообщило Gogo, ссылаясь на данные Главного управления по чрезвычайным ситуациям страны.

При этом в монгольских аймаках Хэнтий, Сухбаатар и Дорноговь зарегистрированы самые высокие показатели гибели скота.

В настоящее время животноводство остается одной из основных отраслей экономики Монголии, а также источником дохода для почти 40% кочевого населения страны.

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