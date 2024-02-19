Монголия потеряла более 667 тыс. голов скота
- Монголия, происшествия
- 9:18, 19 февраля 2024
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CentralAsia (MNG) - По состоянию на 18 февраля Монголия потеряла 667 841 голову скота. Об этом в понедельник сообщило Gogo, ссылаясь на данные Главного управления по чрезвычайным ситуациям страны.
При этом в монгольских аймаках Хэнтий, Сухбаатар и Дорноговь зарегистрированы самые высокие показатели гибели скота.
В настоящее время животноводство остается одной из основных отраслей экономики Монголии, а также источником дохода для почти 40% кочевого населения страны.
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