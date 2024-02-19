В шести регионах Казахстана закрыты дороги из-за непогоды

CentralAsia (KZ) - В Казахстане из-за непогоды ограничено движение транспорта в шести регионах, сообщает «КазАвтоЖол».
Абайская область – Омск – Майкапшагай, село Калбатау – село Бугаз (для всех видов транспорта), 177 км.
Жамбылская область – Алматы – Ташкент – Термез, село Кенен – село Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай), 79 км.
Жетысуская область – Ушарал – Достык, станция Коктума – станция Достык (для всех видов), 100 км.
Костанайская область – Жезказган – Петропавловск – граница Улытауской области – Аркалык (для всех видов), 83 км.
Туркестанская область – Жизак – Гагарин – Жетысай – Сарыагаш – Жибекжолы, село Кызыласкер – село Черняевка (для грузового автотранспорта), 106 км.
Улытауская область Улытау – Жезказган – Петропавловск, посёлок Улытау – граница Костанайской области (для всех видов), 115 км.