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В шести регионах Казахстана закрыты дороги из-за непогоды
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане из-за непогоды ограничено движение транспорта в шести регионах, сообщает «КазАвтоЖол».

Абайская область – Омск – Майкапшагай, село Калбатау – село Бугаз (для всех видов транспорта), 177 км.

Жамбылская область – Алматы – Ташкент – Термез, село Кенен – село Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай), 79 км.

Жетысуская область – Ушарал – Достык, станция Коктума – станция Достык (для всех видов), 100 км.

Костанайская область – Жезказган – Петропавловск – граница Улытауской области – Аркалык (для всех видов), 83 км.

Туркестанская область – Жизак – Гагарин – Жетысай – Сарыагаш – Жибекжолы, село Кызыласкер – село Черняевка (для грузового автотранспорта), 106 км.

Улытауская область Улытау – Жезказган – Петропавловск, посёлок Улытау – граница Костанайской области (для всех видов), 115 км.

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