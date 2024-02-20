В Казахстане заболеваемость вирусными гепатитами выросла в четыре раза

CentralAsia (KZ) - В Казахстане выросла заболеваемость вирусными гепатитами в четыре раза, а в некоторых регионах – более чем в 10 раз, сообщил «31 канал».

По словам врачей, на это оказали влияние два фактора. Во-первых, в стране стали чаще проводить анализы на гепатиты. Во-вторых, казахстанцы сейчас реже соглашаются на вакцинацию.

За прошлый год в Казахстане зарегистрировано в четыре раза больше случаев вирусного гепатита, чем годом ранее – показатель на 100 тысяч человек в среднем вырос с 2,5 до 10 случаев. При этом высокая заболеваемость была не по всей стране, а лишь в отдельных регионах. Самые высокие показатели у Шымкента, где частота заражения была в 12 раз выше республиканского уровня, и Акмолинской области – в семь раз выше. Следом идёт Абайская область, где частота заражения вирусами гепатита была в три раза выше, чем в среднем по стране.

По словам инфекционистов, статистика заболеваемости вирусными гепатитами увеличилась за счёт улучшения выявляемости. Уже несколько лет перед любой операцией или хирургическим вмешательством пациентов диагностируют на гепатиты. Проверяют на них и после операций или переливания крови.

Главным инструментом борьбы с гепатитами остаётся вакцинация. Врачи говорят, она на 95% предотвращает развитие хронических форм болезни. В Казахстане прививки от гепатита А и В детям ставят бесплатно. Но в последние годы родители стали отказываться от вакцинации.

«Раньше, лет 20 назад, гепатита В острого было очень много. С 1997 года государство проводит вакцинацию от гепатита В. В первые сутки в роддоме малыш получает первую инъекцию вакцины гепатита В, её проводят трёхкратно. Но, к сожалению, многие отказываются от прививки», – сказала врач-гепатолог Татьяна Касымова.

По словам медиков, гепатит – не приговор. Гепатит А и С успешно лечатся, при гепатите В вирусную нагрузку в течение всей жизни снижают медикаментозно. Сложнее поддаётся лечению вирус гепатита D.

Вирусы гепатита дают такие осложнения, как цирроз и рак печени. В некоторых случаях спасти жизнь человеку может только пересадка органа.

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