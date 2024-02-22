С 15 апреля в Монголии начнется утилизация и уничтожение трупов скота, погибшего во время дзуда

CentralAsia (MNG) - С 15 апреля в Монголии начнется работа по утилизации и уничтожению трупов скота, погибшего во время белого и железного дзуда /зимняя бескормица/. Об этом в среду сообщили местные СМИ со ссылкой на Национальный центр по изучению зоонозных инфекций страны.

«В эту работу будут вовлечены сотрудники аймачных центров по изучению зоонозных инфекций, а также сами кочевники-скотоводы монгольских аймаков, где зарегистрированы самые высокие показатели гибели скота», — говорится в официальном сообщении.

В настоящее время потери поголовья скота в монгольском аймаке Сухбаатар возросли до 539 095 голов, в аймаке Хэнтий -- до 234 933 голов, в аймаке Дорноговь — до 178 683 голов, в аймаке Төв — до 119 246 голов и в аймаке Дундговь — до 82513 голов.

На сегодняшний день Монголия остается одной из ведущих стран мира по численности поголовья скота в расчете на душу населения. Однако животноводческий сектор данной страны очень сильно зависит от природных факторов.

Из-за продолжительной и суровой зимы с обильными снегопадами многие пастухи ежегодно теряют поголовье скота, что приводит к уменьшению средств к существованию и заставляет их искать новые возможности в монгольской столице Улан-Баторе.

Белый и железный дзуд — это стихийное бедствие в скотоводческих регионах, в первую очередь в Монголии, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным и ледяным покровом, в результате чего многие животные погибают от голода и холода.

К концу 2023 года общее поголовье скота в Монголии составляло 64,7 млн голов.

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