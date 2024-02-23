В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,6

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 23 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщается на сайте Geological Survey.

Эпицентр располагался в 41 км на северо-востоке афганской провинции Кундуз.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Землетрясение также затронуло Узбекистан. Оно произошло в 10:28 по местному времени.

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