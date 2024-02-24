Министр иностранных дел Узбекистана получил копии верительных грамот нового посла Австралии Джона Гиринга

CentralAsia (UZ) - 23 февраля 2024 года министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с послом Австралии в Узбекистане Джоном Гирингом и получил копии его верительных грамот.

Как пишет пресс-служба МИД РУз, в повестку встречи вошли расширение двусторонней торговли, поиск новых возможностей сотрудничества, а также отдельные вопросы регионального и международного характера.

Также Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот вновь назначенного посла Кубы в Узбекистане Карлоса Вальдеса де ла Консепсьона. Обсужден ряд направлений дальнейшего развития двусторонних отношений, особенно в сфере продвижения экспорта товаров и услуг. Министр пожелал послу успехов в его деятельности.