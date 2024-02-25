В апреле пройдет заседание Шу-Таласской комиссии, где согласуют графики подачи воды и режимы работ водохранилищ, - Министерство водных ресурсов Казахстана

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CentralAsia (KZ) - В апреле этого года состоится очередное заседание Шу-Таласской комиссии на котором будут согласованы графики подачи воды и режимы работ водохранилищ на поливной период, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Отчитываясь о работе за 2023 год, министерство пишет, что с кыргызской стороной прошли 2 рабочие встречи на уровне министров по рекам Шу и Талас, а также заседание Шу-Таласской комиссии, на котором были рассмотрены вопросы содержания и эксплуатации водохозяйственных объектов межгосударственного пользования.

Также в 2023 году состоялись 3 встречи с узбекской стороной, на которых были рассмотрены основные вопросы водных взаимоотношений, в том числе мероприятия по подготовке к предстоящему поливному сезону в бассейне реки Сырдарья.

В рамках водного сотрудничества с Российской Федерацией состоялись 8 заседаний рабочих групп по бассейнам рек Ертис, Есиль, Тобол, Жайык, Кигач, Караозен и Сарыозен, а также прошло ежегодное заседание Совместной Казахстанско-Российской комиссии по использованию и охране трансграничных водных объектов.

С КНР в прошлом году были проведены 5 мероприятий в рамках совместных рабочих групп по трансграничным водным объектам. Переговоры идут по более чем 20 рекам.

«В целях дальнейшего углубления водного сотрудничества по трансграничным рекам, достигнуты договоренности об увеличении количества встреч и заседаний с коллегами из сопредельных стран. Кроме того, при Департаменте международного сотрудничества министерства были созданы два управления водного сотрудничества: одно по Центральной Азии, второе – по КНР и РФ», – отметил директор департамента международного сотрудничества минводных ресурсов и ирригации Данияр Сагадиев.

В 2023 году состоялся Саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) и одно заседание правления МФСА, а также международная конференция, посвященная 30-летию фонда. Проведено 2 заседания рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА, действующей с 2018 года.

Состоялись два заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) по вопросам бассейнов рек Сырдарья и Амударья, куда также входят Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Следующее заседание МКВК пройдет в апреле, на нем будут согласованы графики режима работ водохранилищ и лимиты забора воды.

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