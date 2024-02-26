Количество рейсов между Монголией и Кореей будет увеличено с 15 до 24 в неделю

CentralAsia (MNG) - Южная Корея и Монголия договорились увеличить количество рейсов для удовлетворения растущего спроса.
Южная Корея и Монголия договорились увеличить количество рейсов, соединяющих две страны, на фоне растущего спроса.
Министерство земли, инфраструктуры и транспорта заявило в воскресенье, что две страны достигли соглашения в ходе переговоров по авиации, состоявшихся в четверг и пятницу в Сеуле.
В настоящее время пять аэропортов в Инчхоне, Пусане, Тэгу, Чхонджу и Муане обеспечивают полеты в Монголию, но в соответствии с соглашением полеты будут расширены до международных аэропортов Чеджу и Янъяна.
Соглашение позволит правительству рассматривать запросы местных авиакомпаний, желающих начать полеты из двух новых добавленных аэропортов.
Правительство также решило увеличить количество рейсов, вылетающих из региональных аэропортов в Монголию, с нынешних 15 до 24 в неделю.
Обе страны также договорились снять ограничение на размер самолетов, вылетающих из региональных аэропортов, которые ранее ограничивали количество мест до 200.
источник: middleasiannews.com