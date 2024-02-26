В Таджикистане последняя неделя зимы будет дождливой и снежной

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане до конца текущей недели сохранится неустойчивая погода, будут идти дожди и снег, местами осадки будут сильными, сообщает Гидрометцентр страны.

До конца недели возможно небольшое похолодание: температурный фон по стране с приходом весны будет снижен на несколько градусов.

Так, в Душанбе в эти дни днем будет дождливо и завтра ожидается снег. Температура воздуха составит от ночью 1-3 тепла, днем 6-8 тепла, при мокром снеге - до 3-5 тепла. Ожидается усиления ветра в некоторые дни до 10-15 м/с.

В районах республиканского подчинения переменная облачность, в отдельных районах осадки (дождь, снег). Местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 5-10, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 2-7 тепла, в горных районах от 0-5 до 5-10 мороза, днем от 0-5 мороза до 0-5 тепла.

На севере страны, в Согде в эти дни будет облачно, будут осадки в виде дождя и снега. В отдельных районах туман. Ветер восточный с переходом на западный 5-10, местами усиление до 13-18 м/с.

Дневная температура воздуха в долинах ночью составит 0-5 мороза, днем 106 тепла, в предгорьях ночью – 7-12 мороза, днем -4+10.

По Хатлонской области, в отличие, от других регионов страны, дожди и снег будут до четверга - 29 февраля. А с приходом весны осадки прекратятся. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 2-7 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем -3+2.

В Горно-Бадахшанской автономной области всю неделю будет снег и дождь.

Температура по западу ГБАО ночью 5-10 мороза, местами до 0-2 тепла, днем -4+1, местами до 3-5 тепла, на востоке ГБАО ночью 19-24 мороза, местами 36-38 мороза, днем 3-8 мороза, местами до 11-13 мороза.

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