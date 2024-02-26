На таджикско-узбекской границе заработали автоматизированные счетчики воды

CentralAsia (TJ) - Автоматизированные гидропосты для контроля трансграничных вод сданы в эксплуатацию на границе Таджикистана и Узбекистана, сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов РТ.

В сообщении говорится, что официальная церемония открытия реабилитированных гидропостов «Патар» и «Сарват», которые установлены на Большом Ферганском канале и Северном Ферганском канале, состоялась в минувшую пятницу.

Ожидается, что реабилитированные гидропосты «обеспечат автоматизированный учёт и передачу данных по расходам воды на этих гидропостах в режиме реального времени и более эффективное управление водными ресурсами на трансграничных каналах».

Данные посты реабилитированы в рамках соответствующего проекта, который был профинансирован Швейцарским офисом по сотрудничеству.

В тот же день в городе Гулистон Согдийской области обсуждены дальнейшие шаги по эксплуатации автоматизированных гидропостов, а также вопросы реализации новых совместных трансграничных проектов в водохозяйственной сфере между Таджикистаном и Узбекистаном на заседании совместной Рабочей группы по комплексному использованию водных ресурсов трансграничных рек между двумя странами.

В мероприятиях приняли участие министр энергетики и водных ресурсов РТ Далер Джума, министр водных ресурсов РУ Шавкат Хамраев, глава Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане Саломе Штайб, глава Швейцарского офиса по сотрудничеству в Узбекистане Рахель Бёш и другие представители делегаций стран и партнеров по развитию.

«Автоматизация гидропостов «Патар» и «Сарват» внесла весомый вклад в процесс цифровизации водного сектора», - заключается в сообщении.

Между тем, как передает Gazeta.uz. со ссылкой на Далера Джума, автоматизация учета и передачи в режиме реального времени данных по расходам воды обеспечит более эффективное управление водными ресурсами на трансграничных каналах, повысит доверие между сторонами путем обеспечения получения оперативной и достоверной информации.

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